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الأرصاد تكشف تفاصيل تعرض البلاد لموجة حارة جديدة (فيديو)

الإثنين 26/أبريل/2021 - 12:13 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد انخفاضا منذ صباح اليوم بنحو 6 درجات مقارنة بالأمس.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن انخفاض درجات الحرارة مستمر اليوم وغدا، وستبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي اعتبارا من يوم الأربعاء، حيث ستسجل القاهرة 33 درجة.

وأضاف أن درجات الحرارة ستتوالى ارتفاعها اعتبارا من يوم الخميس وحتى منتصف الأسبوع المقبل، موضحا أن التعرض لتقلبات جوية ما بين ارتفاع وانخفاض من سمات فصل الربيع، ليبدأ الاستقرار في حالة الطقس مع بداية فصل الصيف.

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