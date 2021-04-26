الأرصاد تكشف تفاصيل تعرض البلاد لموجة حارة جديدة (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد انخفاضا منذ صباح اليوم بنحو 6 درجات مقارنة بالأمس.





وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن انخفاض درجات الحرارة مستمر اليوم وغدا، وستبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي اعتبارا من يوم الأربعاء، حيث ستسجل القاهرة 33 درجة.



