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استمرار فعاليات تلقي لقاح فيروس كورونا للاطقم الطبية والمواطنين بجميع مراكز اللقاح في الدقهلية

الإثنين 26/أبريل/2021 - 12:14 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية استمرار فعاليات تلقي اولى جرعات لقاح فيروس كورونا للاطقم الطبيةوالمواطنين المستحقين.

كما اشار مكي ان جميع مراكز تطعيم المواطنين بالمحافظة تعمل بشكل متصل ومستمر على مدار الساعة دون انقطاع بكل ايام الاسبوع حتى في ايام الجمعة والعطلات الرسمية وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 10 مساءا خلال شهر رمضان المبارك.

الجدير بالذكر انه سوف يتم تطعيم المواطن الذي سجل بنفسه على موقع الوزارة وتلقي رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم *فقط*

اما بالنسبة لغير القادرين على التسجيل فيرجى الاتصال على الخط الساخن ١٥٣٣٥ للمساعدة في التسجيل، جاء ذلك في اطار اهتمام القيادة السياسية بالاطقم الطبيه وكبار السن ومرضى المراض المزمنة وبناء على تعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة

ودعى مكي جميع الاطقم الطبية والمواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح.
استمرار فعاليات تلقي لقاح فيروس كورونا للاطقم الطبية والمواطنين بجميع مراكز اللقاح في الدقهلية
استمرار فعاليات تلقي لقاح فيروس كورونا للاطقم الطبية والمواطنين بجميع مراكز اللقاح في الدقهلية
استمرار فعاليات تلقي لقاح فيروس كورونا للاطقم الطبية والمواطنين بجميع مراكز اللقاح في الدقهلية
استمرار فعاليات تلقي لقاح فيروس كورونا للاطقم الطبية والمواطنين بجميع مراكز اللقاح في الدقهلية
استمرار فعاليات تلقي لقاح فيروس كورونا للاطقم الطبية والمواطنين بجميع مراكز اللقاح في الدقهلية
استمرار فعاليات تلقي لقاح فيروس كورونا للاطقم الطبية والمواطنين بجميع مراكز اللقاح في الدقهلية
استمرار فعاليات تلقي لقاح فيروس كورونا للاطقم الطبية والمواطنين بجميع مراكز اللقاح في الدقهلية
استمرار فعاليات تلقي لقاح فيروس كورونا للاطقم الطبية والمواطنين بجميع مراكز اللقاح في الدقهلية
استمرار فعاليات تلقي لقاح فيروس كورونا للاطقم الطبية والمواطنين بجميع مراكز اللقاح في الدقهلية
استمرار فعاليات تلقي لقاح فيروس كورونا للاطقم الطبية والمواطنين بجميع مراكز اللقاح في الدقهلية

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