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على أبواب تسجيل ألف حالة.. 6 معلومات صادمة عن وضع كورونا بمصر

الإثنين 26/أبريل/2021 - 12:23 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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يوما بعد الآخر، تطرأ عدد من المستجدات على وضع فيروس كورونا في مصر، ذلك الوباء الذي ظهر في مختلف دول العالم خلال الفترة الماضية بعد أن عجزت الحكومات في السيطرة عليه.


وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.


وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن وضع فيروس كورونا في مصر خلال الفترة الحالية:


- في آخر ٢٤ ساعة تم تسجيل 953 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بجانب وفاة 51 حالة جديدة.


- هناك أعراض جديدة تم رصدها للكشف عن إصابات كورونا منها: التهابات بالعين، وعدم التوازن بشكل عام، وتأثر عصب السمع، علاوة على الحساسية الجلدية (الطفح الجلدي) وخاصة لدى الإصابات بين الأطفال.

- مصر في الإتجاه لذروة انتشار كورونا، وتزايد في الإصابات بجميع الأعمار أطفال وشباب وكبار السن.

- الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس، أكد أن الأعداد تتزايد في الموجة الثالثة، وتصيب العائلات بأكملها، متابعا: "بسبب شخص واحد نقل العدوى لأسرته بالكامل، وهناك أمثلة حية ونرصد ونتابع بكل دقة، وهناك زيادة مستمرة ومرجح أن تتزايد الأعداد أكثر الفترة المقبلة".

-  شهر أبريل الحالي يشهد زيادة في عدد إصابات فيروس كورونا بمصربنسب بسيطة ولكنها مستمرة، بالتزامن مع الزيادة التي تشهدها دول العالم.

- الدولة تتبع الحالات التي تتلقى اللقاح ضد كورونا، ولا تسمح الدولة باستخدام أو تسجيل أو تداول أى مستحضر إلا عندما تطمئن تماما من جودته وفاعليته، وأن الثقة الشعبية بشأن لقاحات كورونا ستأتى تدريجيا.

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