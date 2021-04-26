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قرار رئيس الوزراء بشأن استقالة أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام

الإثنين 26/أبريل/2021 - 12:23 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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قرر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قبول استقالة أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام.

ونشر القرار بالجريدة الرسمية في العدد الصادر اليوم الأثنين.

وكان المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، صرح أمس بأن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، تقدم باستقالته من منصبه، للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، نظرا لظروف خاصة.

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تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في إطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين.

وحث رئيس الوزراء المواطنين على الإسراع بالتسجيل لتلقي اللقاح، حرصًا على صحتهم وسلامة المجتمع، في ظل ظهور موجات جديدة من فيروس كورونا، مؤكدًا أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير الكميات اللازمة من اللقاحات بأنواعها، وتدبير الاعتمادات اللازمة لذلك.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالدور الحيوي، الذي تقوم به الأطقم الطبية خلال هذه المرحلة على جبهتي رعاية الحالات المصابة بفيروس كورونا، وتقديم اللقاحات من خلال المراكز المخصصة لاستقبال المواطنين، موجها خالص الشكر والتقدير لهم جميعا على جهودهم المبذولة لتقديم الخدمات المختلفة لأهالينا في مختلف المحافظات.

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