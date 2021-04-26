وزير النقل: السكة الحديد بها 3200 عربة ركاب منها 1000 عربة "عطلانة"

عرض كامل الوزير، وزير النقل، جهود الوزارة لتطوير قطاع السكة الحديدة أمام مجلس النواب.





وأشار إلى أن السكة الحديد يوجد بها 3200 عربة ركاب منها 1000 عربة "عطلانة"، قائلا: عندما توليت مسئولية الوزارة نقوم بإصلاح وتطوير هذه العربات.





وأضح أنه يوجد 1982 عربة نوم تتضمن عربات تعمل منذ 39 سنة وهذا امر كان لا يجب استمراراه.





وأعلن أنه تم التعاقد على 1300 عربة مختلفة الطرازات من شركة روسيا، كما تم التعاقد مع شركة إسبانية على توريد 6 قطارات كاملة بتكلفة 157 مليون دولار.





واكد ان الوزارة تقوم على تطوير عربيات البضائع 8700 عربية الصالح منها 4500 والباقي "عطلان"، وتم التعاقد على توريد وتصنيع 131 عربية و75 عربة لنقل السماد.





وأشار إلى أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم التعاقد على 1000 عربة قلاب بلا من 200، وتم تخصيص 100 جرار لنقل البضاعة.





وأكد وزير النقل، أنه تم صرف 1.7 مليار جنيه لتطوير محطات السكك الحديدية.



