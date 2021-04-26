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أستاذ أوبئة: مصر تشهد ذروة موجة كورونا الثالثة خلال 10 أيام (فيديو)
الإثنين 26/أبريل/2021 - 12:25 م
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، تفاصيل الوضع الوبائي لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الفيروس أكثر انتشارا خلال الموجة الثالثة مقارنة بالموجتين الأولى والثانية، ويرجع ذلك إلى تحور الفيروس خلال الموجة الثانية.
وأشار "عنان"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أن مصر لم تصل بعد إلى ذروة الموجة الثالثة، متوقعا الوصول لها خلال 10 أيام، معلقا: "نحن في فترة حاسمة وصعبة".
وشدد الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، معقبا: "الالتزام بالتدابير الاحترازية خلال الموجة الثانية أقل من الموجتين السابقتين".
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