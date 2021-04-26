كامل الوزير: 1% نسبة متعاطي المخدرات في هيئة السكك الحديدية بما يقارب 400 عامل

قال وزير النقل كامل الوزير، إن هناك عاملين بالهيئة العامة السكك الحديدية بهم ناس "كويسين"، والبعض الآخر مثل العاملين في أية قطاعات "مهملين، كسالى، أفكارهم ملوثة"





وتابع خلال الجلسة العامة للبرلمان: الغالبية من العاملين يمكن إصلاحها والبناء عليها، ولكن واحد في كل 100، أو واحد في كل 1000 يمكن أن يتسبب في كارثة.





واستطرد: نجري تحليل مخدرات دوري ومفاجئ على جميع العاملين وقائدي القطارات، وتطبيق إجراءات محددة، يتم استبعاد من يثبت تعاطيه المخدرات لمدة 6 أشهر ولا يتحصل خلال تلك الفترة على أية حوافز، فيما عدا راتبه الأصلي، ويتم بعدها التحليل له مرتين خلال الفترة المذكورة، وأية عينة إيجابية أخرى يتم إيقافة سنة، وتحويله للنيابة الإدارية ولايعود للخدمة إلا بعد تحليل 2 عينة سلبي



