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كامل الوزير: 1% نسبة متعاطي المخدرات في هيئة السكك الحديدية بما يقارب 400 عامل

الإثنين 26/أبريل/2021 - 12:39 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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قال وزير النقل كامل الوزير، إن هناك عاملين بالهيئة العامة السكك الحديدية بهم ناس "كويسين"، والبعض الآخر مثل العاملين في أية قطاعات "مهملين، كسالى، أفكارهم ملوثة"

وتابع خلال الجلسة العامة للبرلمان: الغالبية من العاملين يمكن إصلاحها والبناء عليها، ولكن واحد في كل 100، أو واحد في كل 1000 يمكن أن يتسبب في كارثة.

واستطرد: نجري تحليل مخدرات دوري ومفاجئ على جميع العاملين وقائدي القطارات، وتطبيق إجراءات محددة، يتم استبعاد من يثبت تعاطيه المخدرات لمدة 6 أشهر ولا يتحصل خلال تلك الفترة على أية حوافز، فيما عدا راتبه الأصلي، ويتم بعدها التحليل له مرتين خلال الفترة المذكورة، وأية عينة إيجابية أخرى يتم إيقافة سنة، وتحويله للنيابة الإدارية ولايعود للخدمة إلا بعد تحليل 2 عينة سلبي 

واستطرد: هناك لائحة جديدة لتغليط العقوبة لتصل إلى فصل متعاطي المخدرات تماما من الخدمة، وأنه قد تم بفضل تلك الإجراءات تخفيض نسبة المتعاطين 1%، بما يعني 400 عامل بدلا من 5% اللي كانت 2000عامل بهيئة السكك الحديدية.

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