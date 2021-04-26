محافظ بني سويف يراجع اجراءات كورونا بلجان الإمتحان المُجمع لصفوف النقل (صور)



واطمأن محافظ بني سويف، على سير أعمال الإمتحان الورقى المجمع لشهر أبريل 2021م، والذي انطلق اليوم بامتحانات الصف الخامس الابتدائي عددهم 77 ألف و799 طالبا وطالبة، بالتزامن مع عقد امتحان الصف الثاني الإعدادى وعددهم 62801 طالبا وطالبة، ولجان امتحانات الصفين الاول الثانوى وعددهم 17076 والثاني الثانوي وعددهم 15792، وامتحان النقل للفني والتي تعقد ورقيًا.



وتستكمل الامتحانات "غدًا الثلاثاء" بإمتحان مجمع لطلاب السادس الابتدائي والأول الإعدادى وأولى وثانية ثانوي، وتختتم الأربعاء القادم بامتحان الصف الرابع الابتدائي وأولى وثانية ثانوي.



وكيل تعليم بني سويف



جاء ذلك خلال تواصل سهام يوسف وكيل الوزارة مع المحافظ، والتي أشارت إلى تفقدها "صباح اليوم" لجان الامتحانات ببعض المدارس، لمتابعة تنفيذ توجيهات المحافظ وتعليمات وقرارات وزارة التربية والتعليم بضرورة الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء عقد امتحانات صفوف النقل،



امتحانات ابريل للنقل



وتُعقد الإمتحانات بنظام الامتحان الورقى المجمع متعدد التخصصات "في يوم واحد" لكل صف، منوهة عن قرار الوزارة بأن امتحان شهر أبريل هو أخر متحانات الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل من الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي إيذانًا بانتهاء العام الدراسي 20202021 لتبدأ بعدها الإجازة الصيفية، وذلك باستثناء طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة.



الإجراءات الوقائية



من جانبه أكد المحافظ على استمرار توفير كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب، حرصا على صحتهم وسلامتهم أثناء أداء الامتحان الذي يجرى في ظروف استثنائية بسبب كورونا،لافتا إلى أهمية تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول،واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال يوم الامتحان، مشددا على استمرار التنسيق بين رؤساء المدن ومديري الإدارات التعليمية لتوفير ‏سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان في هدوء، دون حدوث أي ‏معوقات مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسبًا لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء أداء الامتحان.



غرفة عمليات



فيما أضافت وكيلة الوزارة، أن المديرية قد أتمت استعداداتها لعقد الامتحان المجمع، مشيرة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية بجانب عرف العمليات الفرعية بالإدارات لمتابعة أعمال الإمتحانات وحل المشكلات حال حدوثها وتكليف مديري ووكلاء الإدارات بالمتابعة المستمرة للمدارس وتكثيف المتابعة من قبل المديرية من خلال الأتوبيس الطائر لإدارة المتابعة.



راجع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، مع "سهام يوسف" وكيل وزارة التربية والتعليم، تطبيق الاجراءات الإحترازية المنفذة للحد من إنتشار فيروس كورونا، بأعمال امتحان "أبريل" المُجمع والأخير لطلاب صفوف النقل للعام الدراسي 20212020م.الإمتحان المجمع