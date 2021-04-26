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أستاذ أوبئة: حبوب منع الحمل تسبب التجلطات أكثر من لقاح كورونا 4 مرات (فيديو)
الإثنين 26/أبريل/2021 - 12:42 م
هدى عبدالرازق
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طالب الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، بتكثيف حملات التوعية على أهمية الحصول على اللقاح، خاصة وأن كل ما يثار على "السوشيال ميديا" يعد دعاية سلبية للقاح.
وأشار "عنان"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أن تخوف المواطنين من الإصابة بجلطات بسبب اللقاح في غير محله، حيث أن نسبة كبيرة من الأدوية من أعراضها الجانبية احتمالية الإصابة بالتجلط.
ولفت إلى أن السيدات عرضة للإصابة بالتجلطات من الرجال، منوها بأن احتمالية الإصابة بتجلطات بسبب حبوب منع الحمل أكثر بنحو 4 مرات من لقاح كورونا، مضيفا: "اللي متوفر قدامه لقاح يحصل عليه أيا كان نوعه".
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