Advertisements

أستاذ أوبئة: حبوب منع الحمل تسبب التجلطات أكثر من لقاح كورونا 4 مرات (فيديو)

الإثنين 26/أبريل/2021 - 12:42 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
طالب الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، بتكثيف حملات التوعية على أهمية الحصول على اللقاح، خاصة وأن كل ما يثار على "السوشيال ميديا" يعد دعاية سلبية للقاح.

وأشار "عنان"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أن تخوف المواطنين من الإصابة بجلطات بسبب اللقاح في غير محله، حيث أن نسبة كبيرة من الأدوية من أعراضها الجانبية احتمالية الإصابة بالتجلط.

ولفت إلى أن السيدات عرضة للإصابة بالتجلطات من الرجال، منوها بأن احتمالية الإصابة بتجلطات بسبب حبوب منع الحمل أكثر بنحو 4 مرات من لقاح كورونا، مضيفا: "اللي متوفر قدامه لقاح يحصل عليه أيا كان نوعه".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقاح كورونا حبوب منع الحمل بوابة الفجر الفجر أخبار مصر

أخبار تهمك

زيدان يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

مراسل "سكاي نيوز عربية": إطلاق قذائف صاروخية من غزة على جنوبي إسرائيل

منذ حوالي 10 ساعة

شوبير يوجه رسالة إلى إدارة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 18 ساعة

رضا عبد العال يفتح النار على نجم الزمالك: "مش بيعمل غير أخطاء"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

منذ حوالي 21 ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. براءة الإعلامي تامر أمين من إهانة أهل الصعيد

منذ 36 دقيقة

عاجل.. الإعلامية أسماء مصطفى تخضع لجراحة دقيقة لاستئصال ورم خبيث

منذ حوالي 10 ساعات

5 أيام تفصل الأهلي عن استعادة "الجوكر"

منذ ساعة

تصريحات زيدان قبل مواجهة تشيلسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مستشار الرئيس للصحة يتوقع زيادة عدد الإصابات بكورونا الفترة المقبلة

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق لـ وزير التعليم على انتهاء العام الدراسي بعد امتحانات إبريل

منذ حوالي 15 ساعة

خبير: اللجوء لمحكمة العدل الدولية لحل أزمة سد النهضة غير مجدي لهذا السبب

منذ حوالي 5 ساعات

باريس سان جيرمان يعلن مدة إصابة مبابي قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

بديل حبوب منع الحمل الجينيرا.. الحبوب الأكثر استخداما من السيدات بوسائل تنظيم الأسرة

استاذ علم أوبئة: العالم خسر7% من قيمة الاقتصاد بسبب كورونا (فيديو)

أستاذ علم أوبئة يكشف حقيقة تسبب لقاحات كورونا في الإصابة بشلل الأطفال

أستاذ علم انتشار أوبئة: لقاح كورونا يوفر حماية من عام إلى عامين

عالم أوبئة: الأجسام المضادة للقاحات كورونا تستمر 7 أشهر (فيديو)

باحث بأكسفورد: لا يوجد دليل علمي على تسبب أسترازينيكا بالتجلطات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:35 ص

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

عاجل.. براءة الإعلامي تامر أمين من إهانة أهل الصعيد

12:54 م

خبير: اللجوء لمحكمة العدل الدولية لحل أزمة سد النهضة غير مجدي لهذا السبب

08:17 ص

5 أيام تفصل الأهلي عن استعادة "الجوكر"

12:31 م

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

07:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى