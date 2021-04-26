وزير النقل يطالب بتعديل تشريعي يسمح بفصل العامل المرتبط بالعناصر الإرهابية

طالب كامل الوزير، وزير النقل، بتعديل تشريعي يسمح بفصل العامل منعاطي المخدرات أو المرتبط بالعناصر الإرهابية





ودعا خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، مجلس النواب مساندته في توزيع أي عامل يرتبط بعناصر متطرفة في أي أعمال أخرى بعيدا عن المناطق الحساسة في السكة الحديد.





وطالب كامل الوزير، من النقابات العمالية بأهمية توعية العاملين بالسكة الحديد وكذلك إبعاد العناصر التي تؤثر على سير العمل.





كما دعا وزير النقل، البرلمان لمساندته في إزالة التعديات على أراضي الهيئة، وكذلك الأسواق العشوائية والسيطرة على ظاهرة الباعة الجائلين.





واستعرض الوزير أمام جلسة البرلمان، بعض المظاهر السلبية على خطوط السكة الحديد، مثل الأسواق العشوائية والأعمال التخريبية، والتكسير ومخالفة كافة القواعد.





وتضمن الفيديو كذلك قيام بعض الأطفال بـ"خلع" المسامير من القضبان، ومهاجة القطارات بالـ"طوب" وما يتسبب في كسر بزجاج بعض العربات ،وغيرها



