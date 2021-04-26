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أسعار العملات في الدقهلية اليوم الاثنين 26-4-2021 أمام الجنيه المصري

الإثنين 26/أبريل/2021 - 12:43 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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استقرت أسعار العملات في محافظة الدقهلية اليوم الاثنين 26-4-2021، أمام الجنيه المصرى، ليستقر سعر الدولار، فى حين ارتفع سعر صرف الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى لـ ليسجل 21.44 جنيه للشراء، 21.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم
تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.56 جنيه للشراء، 18.73 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.56 جنيه للشراء، 18.71 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
وارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.44 جنيه للشراء، 21.62 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 21.35 جنيه للشراء، 21.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم
استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم
تباين صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقًا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 48.96 جنيه للشراء، و52.10 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 48.98 جنيه للشراء، و52.09 جنيه للبيع

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