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الأنبا إبراهيم إسحق يرأس البصخة المقدسة

الإثنين 26/أبريل/2021 - 12:48 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة غبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، اليوم، باثنين البصخة المقدسة.

ونشر نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، البوم صور للأنبا إبراهيم إسحق أثناء رئاسة قداس أحد الشعانين بالعبور وبدء البصخة المقدسة والجناز العام.

وقال الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنه ترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك بمصر، صلاة قداس أحد الشعانين، بكنيسة القديس مرقس الرسول للأقباط الكاثوليك بمدينة العبور، وذلك بمشاركة الأب باسكوالي وشمامسة الكنيسة، والشعب المحتفل.

وأضاف: "تخلل القداس الاحتفالي مباركة أغصان الزيتون والسعف، والكلمة الروحية من غبطة البطريرك للشعب، وتلا القداس الإلهي صلاة الجناز العام ثم البصخة المقدسة، واختتم اليوم بإعطاء البركة الرسولية من غبطة البطريرك للحضور.

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