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أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 26-4-2021 في الدقهلية

الإثنين 26/أبريل/2021 - 12:49 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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استقرارا أسعار الدواجن في السوق المحلى وخاصة بمحافظة الدقهلية، وذلك في ظل زيادة المعروض بفضل زيادة الإنتاج المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن.

وسجلت أسعار الدواجن 26-31 جنيها للكيلو بالنسبة للمستهلك، وأسعار الدواجن البلدى تترواح بين 33-36 جنيها للكيلو، سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو.

واستقرت أسعار البيض بجميع أنواعه حيث سجلت كرتونة البيض الأبيض المزارع 33-36 جنيها للكرتونة، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 34 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك بين 36-40 جنيها.

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