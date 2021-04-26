تعديل قانون الخدمة المدنية.. طلب عاجل من وزير النقل للبرلمان

طالب وزير النقل المهندس كامل الوزير، بتعديل قانون الخدمة المدنية لفصل العناصر الإثارية والمتطرفين في قطاع السكك الحديدية أو من يتعاطون المخدرات.

وقال خلال الجلسة العامة: وقبل التعديل يجب نقلهم لأي مكان آخر أو لأماكن غير حساسة لأن هذه العناصر تعطل العمل والإنتاج.

وأضاف أن هناك صبية مدفوعين يقومون بفك المسامير وإلقاء الحجارة على القضبان وينتهي الأمر إلى انقلاب القطارات ويصوروها بالموبايل.

ونوه بأن "هؤلاء لا يريدون السلامة وهؤلاء ليسوا أطفالا أبرياء، متسائلا: من يحركهم، هناك من ينام تحت القطار ويصور الأمر بالهواتف.





أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير انه لا خصخصة لقطاع السكك الحديدية و انما قد نستعين بشركات إدارة و تشغيل و نستهدف الاستفادة من خبرات الدول الأخرى.

وانتقد وزير النقل رفض البعض للاستعانة بالقطار السريع مضيفا " بيقولولنا هل انت غني علشان تستعين القطار السريع و تابع " هدفنا ان يوجد خط جديد يربط الصعيد بالدلتا متسائلا " هل يجوز ان يكون عناك خط واحد يخدم اهالينا في الصعيد و هو يخدم 50% من سكان مصر.