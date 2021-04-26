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مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالقدس تبث البصخة المقدسة ليوم الاثنين

الإثنين 26/أبريل/2021 - 12:50 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، باثنين البصخة المقدسة.

ونشر المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز، عبر الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بث مباشر على الهواء صلوات يوم الاثنين من البصخة المقدسة من مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالقدس، والمذاع عبر قناة مار مرقس الناطق الرسمي باسم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية.

والجدير بالذكر، أنه بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أقدس أسابيعها وأيامها على مدار العام أيضًا، والذي يحمل مُسمى "أسبوع الألام" الاحد الموافق يوم 25 من أبريل الجاري، باحتفالات احد الشعانين، مرورًا باثنين والثلاثاء وأربعاء البصخة المُقدسة، ثم خميس العهد ثم الجمعة العظيمة، ثم سبت النور، ثم أحد الاحتفال بعيد القيامة المجيد، الذي يعقبه احتفالات شم النسيم، والذي يأتي تزامنًا مع إتمام البابا تواضروس الثاني لطقس اضافة خميرة زيت الميرون المقدس بدير القديس العظيم الانبا بيشوي العامر للرهبان الاقباط الارثوذكس بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

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