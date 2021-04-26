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رومانيا تطرد دبلوماسيًا روسيًا تضامنًا مع التشيك

الإثنين 26/أبريل/2021 - 12:49 م
الخارجية الروسية
الخارجية الروسية
وكالات
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قررت السلطات في رومانيا، اليوم الاثنين، طرد دبلوماسي روسي تضامنا مع التشيك، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.


وفي وقت سابق، قررت دول البلطيق، لاتفيا وليتوانيا وإستونيا، ترحيل عدد من الدبلوماسيين الروس من أراضيها، تعبيرا عن تضامنها مع جمهورية التشيك في أزمتها الدبلوماسية الحالية مع موسكو.

 

وأعلنت الخارجية الليتوانية في بيان منشور على موقعها الإلكتروني، أنها استدعت اليوم ممثلا عن السفارة الروسية وسلمته مذكرة تنص على إعلان اثنين من طاقم السفارة شخصيتين غير مرغوب فيهما، بدعوى ممارستهما "أنشطة لا تتماشى مع صفتهما الدبلوماسية".

 

وأمهلت الوزارة هذين الدبلوماسيين الروسيين سبعة أيام لمغادرة أراضي البلاد، مشيرة إلى أن إجراءها الجديد الذي جاء بالتنسيق مع الشركاء في لاتفيا وإستونيا يظهر تضامن ليتوانيا مع جمهورية التشيك "بعد حادث غير مسبوق وخطير" (في إشارة إلى الانفجار الذي هز عام 2014 مستودع أسلحة في بلدة فربيتيتسي التشيكية، وحملت براغ مؤخرا موسكو المسؤولية عنه).

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رومانيا روسيا دبلوماسي روسي التشيك

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