ايبارشية المحلة الكبرى للاقباط الكاثوليك تحتفل باحد السعف

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة غبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، اليوم بإثنين البصخة المقدسة.



ونشر نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، ألبوم صور لقداس أحد الشعانين بكنيسة القديسة تريزا بالمحلة الكبرى



وقال الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنه احتفلت كنيسة القديسة تريزا بالمحلة الكبرى، بقداس أحد الشعانين وعيد دخول السيد المسيح أورشليم، ترأس القداس الأب جرجس أرمانيوس راعي الكنيسة، ومعاونة الشماس أسامة أنيس، وبحضور عدد من أفراد الرعية، وخدام الكنيسة والراهبات.



وألقى الأب الراعي كلمته، وبدأ هوشعنا في الأعالي، وتابع قائلًا إن السيد المسيح يعلمنا التواضع والبساطة، حيث دخل أورشليم راكبا جحش ابن أتان بخلاف ملوك ورؤساء العالم؛ وحيث تم نشر المسيحيّة بالمحبة والسلام، واختتم كلمته بالصلاة مع راعيه الكنيسة.



تلا القداس صلاة الجناز العام، ثم البصخة المقدسة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، حفاظًا على سلامة الجميع.