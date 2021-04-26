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الاسقف العام ينعى القمص يوحنا فؤاد كاهن كنيسة السيدة العذراء الدمشيرية

الإثنين 26/أبريل/2021 - 12:54 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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أعلن الأنبا أرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، رحيل كاهن قبطي أرثوذكسية بمصر القديمة.

وقال في بيان رسمي صدر عن الصفحة الرسمية للمركز الثفافي القبطي الأرثوذكسي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “تودع الكنيسة القبطية الارثوذكسية الأب المبارك القمص يوحنا فؤاد كاهن كنيسة السيدة العذراء الدمشيرية بمصر القديمة عن عمر تجاوز ٦٤ عامًا، وبعد خدمة كهنوتية دامت ٣٢ عامًا”.

وأضاف المشرف على قناة مارمرقس "مي سات" الناطق الرسمي باسم كاتدرائية الأقباط الارثوذكس الكبرى بالعباسية:"ولد الأب المتنيح يوم ١٨ أغسطس ١٩٥٦، وسيم كاهنًا بيد مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث في ١٨ يونيو ١٩٨٩، ونال رتبة القمصية بيد قداسة البابا تواضروس الثاني في ٢ أبريل ٢٠١٣.

وتابع: "خالص العزاء لنيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة والمنيل وفم الخليج، ولمجمع كهنة القطاع، في نياحة الأب الفاضل القمص يوحنا فؤاد، وعزاءًا سمائيًّا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، ولنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

والجدير بالذكر، أنه بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أقدس أسابيعها وأيامها على مدار العام أيضًا، والذي يحمل مُسمى "أسبوع الألام" الاحد الموافق يوم 25 من أبريل الجاري، باحتفالات احد الشعانين، مرورًا باثنين والثلاثاء وأربعاء البصخة المُقدسة، ثم خميس العهد ثم الجمعة العظيمة، ثم سبت النور، ثم أحد الاحتفال بعيد القيامة المجيد، الذي يعقبه احتفالات شم النسيم، والذي يأتي تزامنًا مع إتمام البابا تواضروس الثاني لطقس اضافة خميرة زيت الميرون المقدس بدير القديس العظيم الانبا بيشوي العامر للرهبان الاقباط الارثوذكس بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

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