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تصريحات وزير التعليم بشأن انتهاء الفصل الدراسي الثاني "رائعة" بسبب جائحة كورونا (تقرير)

الإثنين 26/أبريل/2021 - 12:55 م
بوابة الفجر
إيمان أسامة
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بعد التشاور مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، أن تكون نهاية شهر أبريل الجاري هي نهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.

وتعقد الامتحانات الشهرية لشهر أبريل الجاري في أيام ٢٦، ٢٧، ٢٨ وفقًا للجداول المعلنة وبعد نهايتها تبدأ الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الإعدادي وكذلك الصفين الأول والثاني الثانوي.

"وكيل تعليم" الشيوخ: قرارات وزير التعليم بشأن انتهاء العام الدراسي "رائعة"

قالت الدكتورة راندا مصطفى، وكيلة لجنة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، إن تصريحات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم حول انتهاء العام الدراسي للمراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الإعدادي تصريحات رائعة.

وأكدت" مصطفى" فى تصريح لبوابة "الفجر" أن قرار الوزير بالنسبة للشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية العامة قرار رائع، مع اتخاذ كافة الاجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا، لكن باقى السنوات يتم الإنتهاء على شهر ابريل الجارى، لأننا نمر بظروف استثنائية.

وأضافت "وكيلة التعليم" بالشيوخ: جائحة كورونا فى قمة الإنتشار، ولا يجوز نزول الطلاب للمدارس فى ظل انتشار الفيروس، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

"عضو" بالنواب: قرارات انتهاء العام الدراسي صائبة بسبب جائحة كورونا

قالت النائبة فتحية السنوسى، عضو بمجلس النواب، إن قرارات وزير التربية والتعليم بشأن انتهاء العام الدراسي للمراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الإعدادي صائبة، بسبب انتشار جائحة كورونا بشكل كبير، مشيرة إلى يجب أن نتجنب جميع المشاكل الصحية التى تكون بين الطلاب.

وأكدت" السنوسى" فى تصريح لبوابة "الفجر" بالنسبة لطلاب الصف الأول الإبتدائي حتي الصف الثالث الإبتدائي يجرى تقييمهم بإستمارة التقييم الخاصة بهم، ومن قبل الجائحة أيضًا نقوم بعمل تقييم شهرى ونختتم التقييم بالإختبارات نهاية كل شهر.

ووجهت "عضو مجلس " النواب: رسالة إلى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، نسأل الله لك ولنا التوفيق، ونسأل الله أن نتخطي المرحلة القادمة بأمان وسلام

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