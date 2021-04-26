تزايد إعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة.. 6 رسائل جديدة من مستشار الرئيس للصحة



وقال مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن الإجراءات الوقائية في الجامعات جيدة بشكل كبير في مواجهة كورونا، معقبا: "ندرس الوضع في الجامعات ورئيس الوزراء هو من يصدر القرار".



رسالة مطمئنة للمواطنين:



وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، الي أن حصول الرئيس عبد الفتاح السيسي على لقاح كورونا، يعطي رسالة طمأنة أن رأس الدولة يشجع على التطعيم، ومثال حي على أن الدولة تقوم بدور مهم للحد من وباء كورونا بكل السبل.



تتزايد إعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة:

ولفت، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إلى أن مصر تشهد الموجة الثالثة من وباء كورونا، ومن فضل الله وكرمه تم عبور الموجتين الأولى والثانية بأقل خسائر ممكنة، مقارنة بدول متقدمة كثيرة.



وأستكمل، أن الأطباء قدموا تضحيات كبيرة، مشيرًا إلى أن الأعداد تتزايد في الموجة الثالثة، ومرجح أن تتزايد الأعداد أكثر الفترة المقبلة.



إصابة العائلات بأكملها:

وصرح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، بأن الموجة الثالثة تشهد إصابة العائلات بأكملها بسبب شخص واحد نقل العدوى لأسرته بالكامل، وهناك أمثلة حية ونرصد ونتابع بكل دقة، وهناك زيادة مستمرة.



تحذير للمواطنين:



وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أنه رغم كل الاحترازات والتطعيمات مازالت الوقاية الشخصية هي السبيل لمحاربة المرض، مشيرًا إلى أن التجمعات والتخلي عن الوقاية هم السبب في زيادة الأعداد، ما يشكل ضغطًا على المستشفيات.



أدلي الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، عدة تصريحات مهمة بشأن الوضع الوبائي بمصر، أبرزها سبب انتهاء الفصل الدراسي الثاني.وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات مستشار الرئيس للصحة:سبب انتهاء الفصل الدراسي الثاني:كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أن الإجراءات الوقائية في الجامعات جيدة بشكل كبير في مواجهة كورونا، مشيرا إلى أن السيطرة على الكبار أسهل من الأطفال.وأضاف تاج الدين، أنه من الصعب السيطرة على الأطفال وانتهاء العام الدراسي سيساهم في تقليل الإصابة بكورونا.وضع الجامعات: