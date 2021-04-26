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سامح شكرى يبحث مع نظيره الكرواتي آخر تطورات ملف سد النهضة الإثيوبى

الإثنين 26/أبريل/2021 - 12:58 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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تلقىَ سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الكرواتى "جوردان جريليش رادمان"، حيث تناول الاتصال سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذا التباحُث حول عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المُتبادل.

ذكر السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزيريّن تناولا متابعة نتائج زيارة وزير الخارجية الكرواتى إلى مصر فى 31 مارس 2021، كما أعربا عن أهمية مواصلة العمل على تطوير علاقات التعاون الثنائى المختلفة، وذلك بالإضافة إلى الاستمرار فى التنسيق المشترك بما يحقق مصالح ورؤى الدولتين.

وأضاف أن الوزير سامح شكرى أشار إلى اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، خاصةً فى ظل التطور الذى يشهده مناخ الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية التى طبقتها الحكومة. كما تم التطرق أيضًا إلى أهمية بحث سبل الاستفادة المتبادلة من تجارب البلدين على صعيد مواجهة انتشار فيروس كورونا، والتخفيف من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية.

هذا، واستعرض شكرى التطورات ذات الصلة بملف سد النهضة الإثيوبى، فضلًا عن جولته الإفريقية الأخيرة للتأكيد على الموقف المصرى فى هذا الشأن.

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