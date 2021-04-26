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لجنة النقل والمواصلات تطالب بفصل كل من يثبت أنه يتعاطي المخدرات فى هيئة السكة الحديد

الإثنين 26/أبريل/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات التحية للفريق كامل الوزير ، وزير النقل على شجاعتة وجرأته فى التعامل مع أزمة السكة الحديد ،  ووقوفة اليوم أمام البرلمان ، وعرض خطتة لتطوير هيئة السكة الحديد .

وأضاف النائب علاء عابد فى كلمتة أمام الجلسة العامه للبرلمان اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي  وبحضور وزير النقل الفريق كامل الوزير ، انني بصفة عضو في البرلمان ورئيس لجنة النقل والموصات فأنا مسئول امام الله وامام البرلمان عن حماية أرواح المواطنين ، ونقف جنبا الى جنب مع وزارة النقل في إصلاح منظومة السكة الحديد .

وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات ، ان جائحة كورنا هي السبب فى عدم الانتهاء   من تطوير السكة الحديد ، قائلا: لولا ازمة كورونا لكان تم الانتهاء من خطة الوزارة لتطوير هيئة السكة الحديد ، لافتا إلى أن ما طرحة الوزير امام البرلمان هي  سياسه الوزارة لاصلاح المنظومة والتى تم إهمالها على مدار 50 سنة .

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات ، أن الاصلاح أهم من الاقصاء ، لافتا أن الاصلاح قادم لا محالة فى السكة الحديد وقطاع النقل.

وطالب عابد بضرورة تطوير وتأهيل العنصر البشري ، مؤكدا أنه سيطالب من رئيس الوزراء اجراء تعديل علي قانون الخدمه المدنية ، بحيث يتم فصل كل من يثبت انه يتعاطي المخدارت  لانه مسؤل عن حياة وارواح المواطنين.

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هيئة السكة الحديد رئيس لجنة النقل والمواصلات حنفى جبالى النائب علاء عابد أمام البرلمان أزمة السكة الحديد

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