لجنة النقل والمواصلات تطالب بفصل كل من يثبت أنه يتعاطي المخدرات فى هيئة السكة الحديد

وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات التحية للفريق كامل الوزير ، وزير النقل على شجاعتة وجرأته فى التعامل مع أزمة السكة الحديد ، ووقوفة اليوم أمام البرلمان ، وعرض خطتة لتطوير هيئة السكة الحديد .





وأضاف النائب علاء عابد فى كلمتة أمام الجلسة العامه للبرلمان اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي وبحضور وزير النقل الفريق كامل الوزير ، انني بصفة عضو في البرلمان ورئيس لجنة النقل والموصات فأنا مسئول امام الله وامام البرلمان عن حماية أرواح المواطنين ، ونقف جنبا الى جنب مع وزارة النقل في إصلاح منظومة السكة الحديد .





وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات ، ان جائحة كورنا هي السبب فى عدم الانتهاء من تطوير السكة الحديد ، قائلا: لولا ازمة كورونا لكان تم الانتهاء من خطة الوزارة لتطوير هيئة السكة الحديد ، لافتا إلى أن ما طرحة الوزير امام البرلمان هي سياسه الوزارة لاصلاح المنظومة والتى تم إهمالها على مدار 50 سنة .





وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات ، أن الاصلاح أهم من الاقصاء ، لافتا أن الاصلاح قادم لا محالة فى السكة الحديد وقطاع النقل.





وطالب عابد بضرورة تطوير وتأهيل العنصر البشري ، مؤكدا أنه سيطالب من رئيس الوزراء اجراء تعديل علي قانون الخدمه المدنية ، بحيث يتم فصل كل من يثبت انه يتعاطي المخدارت لانه مسؤل عن حياة وارواح المواطنين.