تصريحات زيدان قبل مواجهة تشيلسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن مباراة فريقه غدًا أمام تشيلسي الإنجليزي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.





وقال زيزو في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"مباراة الغد هي المباراة الأصعب لأنها هي المباراة القادمة، ولكن لدينا بالطبع مباريات مهمة غيرها، نحن جاهزون ونريد تقديم مباراة جيدة، وأهم شيء هو أن ننافس بشكلٍ جيد".





وأضاف :" من السخافة الاعتقاد بأننا لن نلعب في دوري الأبطال الموسم القادم، هناك الكثير من الكلام، ولكن تركيزي الآن على مباراة الغد".





وتابع :"علينا التفكير في لعب كرة قدم رائعة، إذا بدأنا بالاعتقاد بأن التحكيم سيضرنا فهذا أمر سخيف، سننافس منذ الدقيقة الأولى وحتى النهاية، أما الأمور الأخرى فنحن لا نتدخل".





وزاد :"الأمر سيكون صعبًا لأنه نصف نهائي، تشيلسي فريق كامل، حيث أنه يدافع ويهاجم بشكلٍ جيد، علينا التركيز بشكلٍ كبير، وعلينا أن نكون في أفضل حالاتنا في الهجوم لإلحاق الضرر بـ تشيلسي".





وواصل :"واجهنا العديد من الصعوبات هذا الموسم، لكننا استطعنا في أن نتفاداها، هناك شهر متبقي وسنقاتل حتى النهاية، لا أفكر في أي شيء آخر سوى إعطاء كل شيء على أرضية الميدان ونحن نفكر في الفوز".





وأوضح :"في الوقت الحالي تشيلسي رائع في هذه النسخة من دوري الأبطال، هذه مباراة مختلفة عن المباريات السابقة، ويتمتع تشيلسي بالخبرة في جميع البطولات، وبالطبع هدفنا هو تقديم مباراتين رائعتين في نصف النهائي".









وأشار :"كروس سيكون حاضرًا معنا، بينما ميندي لا يزال يعاني من شيءٍ ما، أما عن هازارد فلقد لعب آخر مباراة بشكلٍ جيد، أهم شيء هو أنه لا يشعر بأي مشاكل، هو معنا وأنا سعيدٌ من أجل ذلك، سيساهم مع الفريق بشكلٍ رائع".".





واختتم تصريحاته :"مباراة الغد تحفزنا، سنحاول المنافسة بشكلٍ جيد دائمًا".