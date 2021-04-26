تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك والبنك الأهلي

يستعد نادي الزمالك لمواجهة فريق البنك الأهلي في إطار منافسات الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز ، ومن المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم الاثنين، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بستاد القاهرة الدولي .





حافظ أحمد سمير على صدارته للهدافين برصيد 9 أهداف، واستمر حسام حسن في وصافة الهدافين متساويًا مع صاحب الصدارة في عدد الأهداف ، بينما يستمر عمر كمال عبد الواحد في مواصلة الضغط على المتصدر بتسجيله 8 أهداف.





وفيما يلي يستعرض لكم موقع " الفجر الرياضي" ترتيب هدافي الدوري المصري و جاء الترتيب على النحو التالي :

1 ـ أحمد سمير 9 أهداف.

2 ـ حسام حسن 9 أهداف.

3 ـ عمر كمال عبدالواحد 8 أهداف.

4 ـ محمد شريف 7 أهداف.

5 ـ رامي صبري 7 أهداف.

6 ـ يوسف أوباما 7 أهداف.

7 ـ عمرو جمال 6 أهداف.

8 ـ شميلس بيكلي 6 أهداف.

9 ـ أشرف بن شرقي 6 أهداف.

10 ـ رزاق سيسه 6 أهداف.

11 ـ رمضان صبحي 6 أهداف.



