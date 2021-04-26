كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة البنك الأهلي

إستقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على التشكيلة التي سيخوض بها المارد الابيض مواجهة البنك الاهلي اليوم الأثنين لحساب مواجهات الدوري المصري الممتاز.





ومن المُنتظر أن يلعب الزمالك المواجهة على النحو التالي :-





حراسة المرمى : محمد أبوجبل.





خط الدفاع : حازم إمام ، محمود علاء ، محمد الونش ، محمد عبد الشافي.





خط الوسط : طارق حامد ، يوسف أوباما ، فرجاني ساسي.





خط الهجوم : أحمد سيد زيزو ، أشرف بن شرقي ، حميد أحداد





يُذكر أن الزمالك إستعاد نغمة الإنتصارات في الجولة الماضية بعد الفوز على فريق نادي الانتاج الحربي بهدفين مقابل لا شيء بعد أن خسر القمة من الأهلي بهدف مقابل هدفين.