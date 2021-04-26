Advertisements

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة البنك الأهلي

الإثنين 26/أبريل/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
إستقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على التشكيلة التي سيخوض بها المارد الابيض مواجهة البنك الاهلي اليوم الأثنين لحساب مواجهات الدوري المصري الممتاز.

ومن المُنتظر أن يلعب الزمالك المواجهة على النحو التالي :-

حراسة المرمى : محمد أبوجبل.

خط الدفاع : حازم إمام ، محمود علاء ، محمد الونش ، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : طارق حامد ، يوسف أوباما ، فرجاني ساسي.

خط الهجوم : أحمد سيد زيزو ، أشرف بن شرقي ، حميد أحداد

يُذكر أن الزمالك إستعاد نغمة الإنتصارات في الجولة الماضية بعد الفوز على فريق نادي الانتاج الحربي بهدفين مقابل لا شيء بعد أن خسر القمة من الأهلي بهدف مقابل هدفين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كارتيرون الزمالك الدوري المصري الممتاز

أخبار تهمك

مراسل "سكاي نيوز عربية": إطلاق قذائف صاروخية من غزة على جنوبي إسرائيل

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مستشار الرئيس للصحة يتوقع زيادة عدد الإصابات بكورونا الفترة المقبلة

منذ حوالي 13 ساعة

5 أيام تفصل الأهلي عن استعادة "الجوكر"

منذ ساعة

خبير: اللجوء لمحكمة العدل الدولية لحل أزمة سد النهضة غير مجدي لهذا السبب

منذ حوالي 5 ساعات

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. براءة الإعلامي تامر أمين من إهانة أهل الصعيد

منذ 37 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 18 ساعة

تصريحات زيدان قبل مواجهة تشيلسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من نصف ساعة

شوبير يوجه رسالة إلى إدارة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

باريس سان جيرمان يعلن مدة إصابة مبابي قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 14 ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

منذ حوالي 18 ساعة

زيدان يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

رضا عبد العال يفتح النار على نجم الزمالك: "مش بيعمل غير أخطاء"

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق لـ وزير التعليم على انتهاء العام الدراسي بعد امتحانات إبريل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الإعلامية أسماء مصطفى تخضع لجراحة دقيقة لاستئصال ورم خبيث

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الترجي.. مفاجأة جديدة من كارتيرون

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيلة الزمالك الرسمية أمام الأهلي

الكشف عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة إنبى

عاجل - كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي

كارتيرون في حيرة قبل القمة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:35 ص

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

عاجل.. براءة الإعلامي تامر أمين من إهانة أهل الصعيد

12:54 م

خبير: اللجوء لمحكمة العدل الدولية لحل أزمة سد النهضة غير مجدي لهذا السبب

08:17 ص

5 أيام تفصل الأهلي عن استعادة "الجوكر"

12:31 م

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

07:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى