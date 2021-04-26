أحمد مجدي يرفض وضع الكلبش في يد "دينا الشربيني"



بعد ما عثر المقدم "خالد نوح" على المخبأ السري لكاميليا واستطاع إيقافها قبل أن تفر خارج البلاد، زادت حدة الصراع الداخلي الذي يعيشه خالد بين المشاعر التي كونها تجاه كاميليا وحدسه كمحقق الذي يخبره أنها بريئة من تهمة قتل منصور السيوفي، وبين واجبه الذي يحتم عليه أن يسلمها للعدالة، وعلى الجانب الاخر أيضاً توجد زوجته "شويكار" التي تشك ان هناك أمر ما يدور بين "خالد" و"كاميليا".



ويبدو أن قلب خالد وحدسه قد انتصرا في هذه المعركة، فبعد أن فاجىء كاميليا في مخبئها، دار بينهما نقاش حول ماضيها، انتهى برفض "خالد" وضع الكلبشات في يد "كاميليا" قبل أن يوصلها إلى منزل أخيها بدلاً من قسم الشرطة حيث من المفترض أن تكون باعتبارها متهمة رئيسية في جريمة قتل، وفي خضم هذه الحيرة التي يعيشها "خالد"، تنقل "مجدي" بسلاسة بين الجوانب المختلفة من شخصية الضابط، سواء في طور المحقق المخلص لواجبه أو المحب الحائر في أمره.



وفيما يخص زوجته "شويكار" فيبدو أنها تحاول تلطيف الأجواء بعد المشادات التي حدثت بينهما في الحلقات السابقة، إذ احتفلت به في عشاء رومانسي، توصل من خلاله إلى أمر غامض يخص قضية مقتل منصور السيوفي. فإلى أي جانب سيميل خالد في النهاية؟ وكيف سيحافظ على ثباته كمحقق كفء في وسط دهاليز قصر السيوفي؟ وهل حاول نجيب تهديده؟



يشارك "أحمد مجدي” في مسلسل "قصر النيل" مع دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، صلاح عبدالله، محمود البزاوي، مريم الخشت، من إخراج خالد مرعي، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج iProductions.