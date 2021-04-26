أستاذ علم فيروسات للمصريين: ليس لدينا رفاهية اختيار نوع اللقاح (فيديو)

قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات بجامعة الزقازيق، إن هناك تزايد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، متوقعا زيادتها بشكل أكبر الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الحصول على اللقاح هو طوق النجاة خلال هذه الفترة.





وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن الحصول على اللقاح يقي الشخص من الدخول في مضاعفات الإصابة، والاحتياج لجهاز تنفس صناعي حال الإصابة، منوها بأن اللقاحات نادرا ما تسبب أعراض جانبية خطيرة.



