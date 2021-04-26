8.8 ألف إصابة و356 وفاة بفيروس كورونا في روسيا

أعلن مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تقريره اليومي، ارتفاع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 4 ملايين و771372 حالة، منها 108588 حالة وفاة.

ورصدت السلطات الصحية الروسية، 8803 إصابات بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في مؤشر على استقرار عدد الإصابات لليوم الرابع، فيما ارتفع عدد الوفيات الجديدة من 332 أمس إلى 356 اليوم.

وتماثل 6631 شخصا للشفاء من كوفيد-19 خلال اليوم الماضي، ما رفع إجمالي المتعافين إلى 4 ملايين و394639 شخصا، مع بقاء 268145 حالة نشطة.

وكانت العاصمة موسكو، شهدت ارتفاعًا في الإصابات من 2525 أمس إلى 2697 اليوم، والوفيات من 53 إلى 55 حالة.