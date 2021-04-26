Advertisements

مدير بنها التعليمية: انتظام اليوم الأول من الامتحانات الشهرية

الإثنين 26/أبريل/2021 - 01:11 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
أكد خالد جرامون مدير عام إدارة بنها التعليمية، اليوم الإثنين، انتظام اليوم الأول للامتحانات الشهرية بكافة مدارس الإدارة بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، دون شكاوى أو مشاكل، مشيرًا أنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالامتحانات بكل حسم وحزم لحماية الطلاب والقائمين على عملية الامتحانات في مختلف المدارس.

جاء ذلك خلال جولة جرامون، اليوم، لمتابعة الامتحانات بمدارس بنها الثانوية بنات، ومصطفى كامل التجريبية، والسلام الخاصة حيث تفقد امتحانات الصفوف الثاني الإعدادي والخامس الإبتدائي والأول الثانوي، حيث اطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والنظافة، وخصوصا نظافة الحمامات والفصول والتهوية الجيدة والمناسبة داخل اللجان الامتحانية، وتفقد الملاعب وأكد على نظافتها والتخلص من أي عوائق تعيق الطلبة وتحافظ على أمن وسلامة المنشأة التعليمية.

أكد جرامون على حسن سير الامتحانات بجميع المدارس بالإدارة، وعدم وجود مشاكل، مطالبا مديري المدارس ورؤساء اللجان والملاحظين بضرورة التشديد على التزام الطلاب بارتداء الكمامات داخل مدارس الإدارة وجميع العاملين داخل المدارس.

وجه جرامون الشكر والامتنان للجميع للالتزام الفعلي بالإجراءات الاحترازية والوقائية داخل مدارس الإدارة مشددا على تطبيق الإجراءات الاحترازية والحفاظ على المسافات اللازمة بين الطلاب والتباعد الاجتماعي بين الطلاب.

وأكد جرامون على ضورة استخدام الكواشف الحرارية للاطمئنان على الطلاب قبل وبعد الامتحان، مشددا على النظافة والتهوية الجيدة للجان والكنترولات تعقيم اللجان قبل وبعد الامتحانات، حفاظا على سلامة أبنائنا الطلبة وسلامة العاملين والمشرفين بالمدرسة، مشددا على ضرورة إنهاء أعمال الكنترولات المختلفة ورصد الدرجات أولا بأول وإعلان النتائج فور الانتهاء منها.
مدير بنها التعليمية: انتظام اليوم الأول من الامتحانات الشهرية
مدير بنها التعليمية: انتظام اليوم الأول من الامتحانات الشهرية
مدير بنها التعليمية: انتظام اليوم الأول من الامتحانات الشهرية
مدير بنها التعليمية: انتظام اليوم الأول من الامتحانات الشهرية
مدير بنها التعليمية: انتظام اليوم الأول من الامتحانات الشهرية
مدير بنها التعليمية: انتظام اليوم الأول من الامتحانات الشهرية

أخبار تهمك

خبير: اللجوء لمحكمة العدل الدولية لحل أزمة سد النهضة غير مجدي لهذا السبب

منذ حوالي 6 ساعات

جماهير يوفنتوس تفتح النار على رونالدو

منذ ساعة و 6 دقيقة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك والبنك الأهلي

منذ ساعة

باريس سان جيرمان يعلن مدة إصابة مبابي قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الإعلامية أسماء مصطفى تخضع لجراحة دقيقة لاستئصال ورم خبيث

منذ حوالي 10 ساعة

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ ساعتين و 30 دقيقة

زيدان يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 18 ساعة

شوبير يوجه رسالة إلى إدارة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مستشار الرئيس للصحة يتوقع زيادة عدد الإصابات بكورونا الفترة المقبلة

منذ حوالي 14 ساعة

تصريحات زيدان قبل مواجهة تشيلسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

عاجل.. براءة الإعلامي تامر أمين من إهانة أهل الصعيد

منذ ساعة و 11 دقيقة

5 أيام تفصل الأهلي عن استعادة "الجوكر"

منذ ساعة و نصف

أول تعليق لـ وزير التعليم على انتهاء العام الدراسي بعد امتحانات إبريل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

منذ حوالي 21 ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:35 ص

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

عاجل.. براءة الإعلامي تامر أمين من إهانة أهل الصعيد

12:54 م

خبير: اللجوء لمحكمة العدل الدولية لحل أزمة سد النهضة غير مجدي لهذا السبب

08:17 ص

5 أيام تفصل الأهلي عن استعادة "الجوكر"

12:31 م

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

07:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى