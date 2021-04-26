مدير بنها التعليمية: انتظام اليوم الأول من الامتحانات الشهرية

أكد خالد جرامون مدير عام إدارة بنها التعليمية، اليوم الإثنين، انتظام اليوم الأول للامتحانات الشهرية بكافة مدارس الإدارة بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، دون شكاوى أو مشاكل، مشيرًا أنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالامتحانات بكل حسم وحزم لحماية الطلاب والقائمين على عملية الامتحانات في مختلف المدارس.



جاء ذلك خلال جولة جرامون، اليوم، لمتابعة الامتحانات بمدارس بنها الثانوية بنات، ومصطفى كامل التجريبية، والسلام الخاصة حيث تفقد امتحانات الصفوف الثاني الإعدادي والخامس الإبتدائي والأول الثانوي، حيث اطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والنظافة، وخصوصا نظافة الحمامات والفصول والتهوية الجيدة والمناسبة داخل اللجان الامتحانية، وتفقد الملاعب وأكد على نظافتها والتخلص من أي عوائق تعيق الطلبة وتحافظ على أمن وسلامة المنشأة التعليمية.



أكد جرامون على حسن سير الامتحانات بجميع المدارس بالإدارة، وعدم وجود مشاكل، مطالبا مديري المدارس ورؤساء اللجان والملاحظين بضرورة التشديد على التزام الطلاب بارتداء الكمامات داخل مدارس الإدارة وجميع العاملين داخل المدارس.



وجه جرامون الشكر والامتنان للجميع للالتزام الفعلي بالإجراءات الاحترازية والوقائية داخل مدارس الإدارة مشددا على تطبيق الإجراءات الاحترازية والحفاظ على المسافات اللازمة بين الطلاب والتباعد الاجتماعي بين الطلاب.



وأكد جرامون على ضورة استخدام الكواشف الحرارية للاطمئنان على الطلاب قبل وبعد الامتحان، مشددا على النظافة والتهوية الجيدة للجان والكنترولات تعقيم اللجان قبل وبعد الامتحانات، حفاظا على سلامة أبنائنا الطلبة وسلامة العاملين والمشرفين بالمدرسة، مشددا على ضرورة إنهاء أعمال الكنترولات المختلفة ورصد الدرجات أولا بأول وإعلان النتائج فور الانتهاء منها.