جماهير يوفنتوس تفتح النار على رونالدو





تلقى الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي إنتقادات شديدة للغاية عقب تعادل البيانكونيري مع فيروينتنا بهدف لكلًا منهما يوم أمس الأحد لحساب مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الايطالي.





وقالت صحيفة " كوري ديللو سبورت " أن تلك الفترة تظل هي الأصعب على رونالدو في ظل الغياب عن التهديف وعدم القدرة على مساعدة الفريق في مثل هذه الأوقات من الموسم.





في الوقت الذي قالت فيه الصحيفة إلى أن اليوفي يمتلك نسخة شبح من رونالدو والذي لا يوجد أثر أو تأثير له خاصةً أنه فشل في أن يزور الشباك مع اليوفي للمباراة الثالثة على التوالي.





وبتعادل اليوفي، تراجع ترتيب السيدة العجوز إلى المركز الرابع، وربما يخرج من المربع الذهبي، حال تمكن نابولي من الفوز على تورينو في مباراة الليلة.