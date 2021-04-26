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عاجل.. حقيقة زيادة تعريفة الركوب السيارات بعد تعديل أسعار منتجات البنزين

الإثنين 26/أبريل/2021 - 01:14 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أوضح المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم، حقيقة ما تداول في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامنًا مع تعديل أسعار منتجات البنزين، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامنًا مع تعديل أسعار منتجات البنزين، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن، مُوضحةً أن تعريفة الركوب لجميع سيارات النقل الجماعي والسرفيس بكافة محافظات الجمهورية ثابتة كما هي دون أي زيادة.

وشددت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية بكل محافظة لضبط أي محاولات لمخالفة تعريفة الركوب المقررة، مُناشدةً المواطنين الإبلاغ عن أي محاولة لزيادة تعريفة الركوب من خلال تقديم شكوى على صفحة مبادرة صوتك مسموع عبر الرابط التالي: "صوتك مسموع
"، أو الاتصال بالخط الساخن "15330".

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى إثارة غضب المواطنين.
عاجل.. حقيقة زيادة تعريفة الركوب السيارات بعد تعديل أسعار منتجات البنزين
عاجل.. حقيقة زيادة تعريفة الركوب السيارات بعد تعديل أسعار منتجات البنزين

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