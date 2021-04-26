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محافظ الفيوم: لا زيادة في تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي

الإثنين 26/أبريل/2021 - 01:18 م
بوابة الفجر
ريهام على
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أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنه لا زيادة فى تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي، بعد إعلان الزيادة الطفيفة في أسعار البنزين فقط، دون المساس بأسعار السولار والغاز الطبيعى والمازوت والكيروسين، موجهًا مسئولي ادارة المواقف والنقل بتكثيف الجولات الميدانية للمرور علي كافة المواقف للتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة المقررة للركوب من قبل المحافظة.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن المحافظ وجه المحاسب عماد الشاذلي مدير عام مشروع المواقف والنقل الجماعي، بالمرور على المواقف والتأكد من إلتزام السائقين بخطوط السير وعدد الركاب والتعريفة المقررة، لافتًا أن الجولة شملت تفقد موقف الفيوم القاهرة، وموقف الفيوم دمو، وموقف طامية، فضلًا عن حملات تفتيشية بميداني السواقي والفنية بمدينة الفيوم، لضبط منظومة النقل ومتابعة إلتزام السائقين بخطوط السير وتعريفة الركوب.

وأكد المحافظ، على مدير المواقف بالتنسيق الكامل مع ادارة مرور الفيوم، لاستمرار المتابعة الميدانية والحملات التفتيشية، لتنظيم العمل داخل المواقف والتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة المحددة والمسارات المقررة، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، مطالبًا المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات من خلال أرقام 2168041 و2168043 وفاكس 2168042.
محافظ الفيوم: لا زيادة في تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي
محافظ الفيوم: لا زيادة في تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي
محافظ الفيوم: لا زيادة في تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي
محافظ الفيوم: لا زيادة في تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي
محافظ الفيوم: لا زيادة في تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي
محافظ الفيوم: لا زيادة في تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي
محافظ الفيوم: لا زيادة في تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي
محافظ الفيوم: لا زيادة في تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي

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