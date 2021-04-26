المجلس العسكري في تشاد يعيّن "ألبير باهيمي باداكيه" رئيسا للوزراء

أعن المجلس العسكري في تشاد، اليوم الاثنين، تعيين "ألبير باهيمي باداكيه" رئيسًا للوزراء، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أكد المجلس العسكري في تشاد، على الاستمرار في مكافحة الإرهاب، مضيفًا: "سنضمن الالتزام بالمواثيق الدولية"، مضيفًا: "نجدد الدعوة للحوار".

وكان الجيش التشادي، أعلن عن مجلس عسكري انتقالي بقيادة نجل الرئيس إدريس ديبي لإدارة البلاد، والاستعداد لإجراء "انتخابات رئاسية شفافة".

وتوفي الرئيس التشادي المنتخب إدريس ديبي، متأثرًا بجروح أُصيب بها على جبهة القتال، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، يوم الثلاثاء.