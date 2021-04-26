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أسهم اليابان تغلق مرتفعة اليوم الاثنين

الإثنين 26/أبريل/2021 - 01:08 م
بوابة الفجر
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أغلقت الأسهم اليابانية على زيادة اليوم الاثنين مع تعافي أسهم الشركات المرتبطة بالسفر من الخسائر الناجمة عن مخاوف من قيود فيروس كورونا، وبعد أن توقعت شركة إيه.إن.إيه خسائر أقل من التوقعات للعام بأكمله.

وارتفع المؤشر نيكي 0.36 بالمئة ليغلق علي 29126.23 نفطة بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.17 إلى 1918.15 نقطة.

وقادت الأسهم المرتبطة بالسفر المكاسب عقب تراجعات كبيرة في الأسابيع الأخيرة مع إغلاق مستثمرين مراكز البيع توقعا لقيود اجتماعية لاحتواء الموجة الرابعة من إصابات كورونا.

وأعلنت اليابان يوم الخميس حالة طوارئ قوية لفترة قصيرة في طوكيو وأوساكا ومقاطعتين أخريين تقضي بإغلاق المطاعم والحانات.

وقال تاكاشي هيروكي كبير الخبراء في مونيكس سكيورتيز "ثمة عودة لشراء (أسهم) القطاعات التي تضررت من فيروس كورونا على أمل تراجع وتيرة الإصابات بالفيروس الآن بعدما أعلنت الحكومة حالة الطوارئ".

وقفز سهم إيه.إن.إيه القابضة 5.78 بالمئة بعد أن قالت شركة الطيران إن خسائر التشغيل عن عام كامل ستكون أقل من التوقعات.

كما ارتفعت أسهم شركات السكك الحديدية، وزادت أسهم شركات سنترال جابان ريلواي 4.67 بالمئة ووست جابان ريلواي 5.23 بالمئة وإيست جابان ريلواي 3.44 بالمئة.

وارتفع سهم شركة أورينتال لاند المشغل لمنتجع ديزني 2.58 بالمئة.

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