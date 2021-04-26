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العثور على جثة بائعة خضار مصابة بطعنات داخل منزلها بالقناطر

الإثنين 26/أبريل/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على بائعة خضار جثة هامدة، أثر عدة طعنات بالجسم داخل منزلها بقرية البرادعة مركز القناطر الخيرية، حيث عثرت عليها ابنتها ملقاة داخل المنزل جثة هامدة في ظروف غامضة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة، وبيان سبب الوفاة وملابساتها، وطلب تحريات المباحث وفحص علاقات المجني عليها والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا من العميد محمد غيث مأمور مركز القناطر الخيرية، بالعثور على جثة بائعة خضار مقتولة داخل منزلها بقرية البرادعة دائرة المركز.

تشكل فريق بحث جنائي وانتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية والمقدم محمود علام رئيس مباحث مركز القناطر، وبالفحص تبين أن المجني عليها تعيش مع ابنتيها 18 و8 سنوات في المنزل محل الواقعة، وأن ابنتها الكبرى اكتشفت الحادث عندما دخلت على ولادتها الغرفة فوجدتها مقتولة فاستغاثت بالجيران الذين أبلغوا الشرطة.

تبين من المعاينة إصابة المجني عليها ب 8 طعنات في الصدر والبطن، حيث بدأ فريق البحث في سؤال ابنتي المجني عليها وفحص علاقتها لتحديد سبب أو ملابسات الحادث وهل لديها خلافات مع أحد من عدمه.

فيما أجرت النيابة برئاسة المستشار محمد فايد مدير النيابة معاينة تصويرية لمكان الحادث، وكلفت أجهزة الأمن بسرعة تحديد الجاني، وكشف غموض الواقعة وطلبت تقرير الطب الشرعي حول مناظرة جثة القتيلة للتصريح بالدفن.

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