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انخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف طقس الغد

الإثنين 26/أبريل/2021 - 01:33 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الثلاثاء، استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاطا للرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدًا الثلاثاء: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 28 درجة.

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