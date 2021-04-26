محافظ بورسعيد يتابع مستجدات أعمال لجنة تخريد السيارات ببورسعيد





عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعا اليوم مع اعضاء لجنة تخريد السيارات بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة والعميد محمد بصلة مدير ادارة المرور، وذلك لمتابعة مستجدات اعمال لجنة تخريد السيارات ببورسعيد.



وأوضح المحافظ، خلال الاجتماع أن بورسعيد تأتي ضمن محافظات المرحلة الأولى في تطبيق المنظومة، وأن المحافظة خصصت مكان لاستيعاب وتجميع السيارات وتخريدها في المكان المخصص لها بجراج حي المناخ، وذلك في إطار الأعمال التنموية التي تشهدها بورسعيد، للحفاظ على المستوى الحضاري للمحافظة، مؤكدا على أن التنسيق الكامل بين المحافظة ووزارة المالية من خلال إرسال ممثلين أسبوعيًا إلى اللجنة العليا المشكلة بوزارة المالية في القاهرة لمتابعة الجديد في المبادرة.