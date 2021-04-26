طبيب جلدية يكشف حالات تساقط الشعر للمصابين بفيروس كورونا

قال الدكتور عاصم فرج، أستاذ الأمراض الجلدية، إن الشعر أكثر تأثرا بمضاعفات فيروس كورونا، حيث أن الشعر حساس لأي تغير يحدث في الجسم.





وأشار "فرج"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الإثنين، إلى أن ارتفاع الحرارة واستمرارها لفترة طويلة بسبب فيروس كورونا هو السبب الرئيسي لسقوط الشعر خلال هذه الفترة، موضحا أن أي شخص ترتفع درجة حرارته لمدة طويلة يتوقع تعرضه لتساقط الشعر بعد شهر.



