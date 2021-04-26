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شون وصوامع كفر الشيخ تستقبل 36863 طن قمح

الإثنين 26/أبريل/2021 - 01:39 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،إن مديرية التموين بإشراف المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين تواصل استقبال وفرز الأقماح، فتم توريد 36863 طن و260 كيلو، من القمح، بقطاع المطاحن، وصوامع الشركة القابضة، والبنك الزراعي، حتى اليوم، مؤكدا على استمرار اعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو المقبل.
ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والزراعة، لإزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية توريد محصول القمح، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

،وقال المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين، أن اللجان من المديرية والإدارات تتابع ا أعمال توريد القمح ب 20 موقعًا،وتعمل على حل أي مشكلات قد تطرأ، مشددًا على تطبيق الاجراءات الاحترازية.
وأكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ،أن عدد الأفدنة المنزرعة بالقمح 232 ألف فدانًا،وتم حصاد 80 ألف فدان.

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