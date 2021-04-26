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محافظ الغربية يتابع امتحانات نهاية العام الدراسي (صور)

الإثنين 26/أبريل/2021 - 01:44 م
بوابة الفجر
أيمن يحيي
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تابع، اليوم الاثنين، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية سير عملية امتحانات نهاية العام الدراسي في جولة صباحية شملت مدارس إدارتي شرق وغرب طنطا التعليمية، حيث تفقد مدارس (محمد الخولي الابتدائية، سبرباي الرسمية للغات، بدر السنيطي الثانوية المشتركة).

وخلال الجولة اطمأن المحافظ على سير عملية الامتحانات وأداء الطلاب لها دون وجود أي معوقات، كما أشاد بتطبيق الإجراءات الاحترازية من التزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي، مؤكدًا على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات حفاظًا على صحة الطلاب والمعلمين.

يُذْكَر أنه قد تم الإعلان أن امتحانات شهر أبريل الجاري ستكون بمثابة امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي لسنوات النقل من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الثانوي باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية، على أن تبدأ الأجازة الصيفية من الخميس ٢٩ من شهر أبريل الجاري.
محافظ الغربية يتابع امتحانات نهاية العام الدراسي (صور)
محافظ الغربية يتابع امتحانات نهاية العام الدراسي (صور)
محافظ الغربية يتابع امتحانات نهاية العام الدراسي (صور)
محافظ الغربية يتابع امتحانات نهاية العام الدراسي (صور)
محافظ الغربية يتابع امتحانات نهاية العام الدراسي (صور)
محافظ الغربية يتابع امتحانات نهاية العام الدراسي (صور)
محافظ الغربية يتابع امتحانات نهاية العام الدراسي (صور)
محافظ الغربية يتابع امتحانات نهاية العام الدراسي (صور)

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الكلمات المفتاحية

نهايه العام امتحانات شهر أبريل

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