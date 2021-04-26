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ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات اليوم

الإثنين 26/أبريل/2021 - 01:30 م
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
أميرة فطيم
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فقد أتلتيكو مدريد 3 نقاط هامة بعدما تلقى هزيمة على يد فريق أتلتيك بلباو، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سان ماميس، في إطار منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

وسجل أليكس بيرينجور أول أهداف اللقاء لبيلباو في الدقيقة 8، قبل أن يحرز اينييغو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 87، فيما أضاف ستيفان سافيتش هدف أتلتيكو الوحيد في الدقيقة 77.

فيما اقترب برشلونة من صدارة الليجا بعدما حقق فوزا ثمينا على فياريال، بهدفين مقابل هدف، في ذات الجولة.

وتقدم شوكيزي لصالح فياريال في الدقيقة 26، قبل أن يسجل أنطوان جريزمان هدفي برشلونة في الدقيقتين، 33 و35.

ويأتي ترتيب الدوري الإسباني كاتالي:-

1- أتلتيكو مدريد، 73 نقطة.
2- ريال مدريد، 71 نقطة.
3- برشلونة، 71 نقطة.
4- إشبيلية، 70 نقطة.
5- ريال سوسيداد، 50 نقطة.
6- ريال بيتيس، 50 نقطة.
7- فياريال، 49 نقطة.
8- غرناطة، 42 نقطة.
9- سيلتا فيجو، 41 نقطة.
10- أتلتيك بلباو، 41 نقطة.
11- أوساسونا، 40 نقطة.
12- ليفانتي، 38 نقطة.
13- قادش، 37 نقطة.
14- فالنسيا، 36 نقطة.
15- خيتافي، 34 نقطة.
16- ألافيس، 31 نقطة.
17- إلتشي، 30 نقطة.
18- بلد الوليد، 29 نقطة.
19- هويسكا، 27 نقطة.
20- إيبار، 23 نقطة.

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