موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي والقنوات الناقلة





يستعد الفريق الاول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمواجهة قوية تلك التي تجمعه بالعملاق الانجليزي فريق نادي تشيلسي على ملعب ألفريدو دي ستيفانو لحساب مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.





ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





في الوقت الذي ستكون فيه المباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي بريمويم 1 إتش دي ويعلق عليها المعلق الجزائري الكبير حفيظ دراجي.





يُذكر أن الريال نجح في الوصول إلى الدور نصف النهائي بعد أن أقصى فريق نادي ليفربول الإنجليزي بينما تمكن تشيلسي من الوصول إلى المحطة ما قبل النهائية بفضل تخطيه عقبة بورتو البرتغالي.