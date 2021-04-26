جامعة الإسكندرية تدرس إنشاء مركز تنمية بشرية بالقرى التى تشارك فى تطويرها



واستعرض الدكتور صبحي سلام وكيل كلية الزراعة مقترح إنشاء مركز البصمة الكربونية بالكلية لنشر الوعي بأهميتها داخل المؤسسات الاكاديمية.







ووافق المجلس على مقترح كلية التمريض بتنظيم مبادرة توعوية بعنوان ( صحتك بأيدك ) يتم تنفيذها لجميع الطلاب وتتناول المبادرة عدة محاور وهي مكافحة العدوى – الاسعافات الاولية – مشورة ما قبل الزواج ويتم تنفيذها من قبل فريق متخصص.







كما وافق المجلس علي مشروع البحث المقدم من الدكتور عماد خليل الاستاذ بكلية الآداب بعنوان ( تطوير تدريس التراث في مصر ).







كما وافق المجلس علي مشروع البحث المقدم من الدكتورة سمر رضا صالح المدرس بقسم الكيمياء الحيوية بكلية العلوم بعنوان " دمج العلاج العصبي الإحلالى مع الجسيمات النانونية PLGA لعلاج الزهايمر.



ناقش مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، المقترح المقدم من وكيل كلية العلوم بإنشاء مركز تنمية بشرية بمقر مركز الشباب والرياضة التابع للقرية أو المنطقة التى تشارك الجامعة في تطويرها ليمثل نواة لانطلاق البرامج التوعوية والتدريبية التي ستقوم بها الجامعة لدعم وتطوير القدرات لأهالي المكان، وذلك في إطار تفعيل الدور الريادي للجامعة وحرصًا منها على تحقيق الإستدامة والأهداف الإستراتيجية للدولة المصرية.