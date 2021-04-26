Advertisements

جامعة الإسكندرية تدرس إنشاء مركز تنمية بشرية بالقرى التى تشارك فى تطويرها

الإثنين 26/أبريل/2021 - 01:47 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
Advertisements


ناقش مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، المقترح المقدم من وكيل كلية العلوم بإنشاء مركز تنمية بشرية بمقر مركز الشباب والرياضة التابع للقرية أو المنطقة التى تشارك الجامعة في تطويرها ليمثل نواة لانطلاق البرامج التوعوية والتدريبية التي ستقوم بها الجامعة لدعم وتطوير القدرات لأهالي المكان، وذلك في إطار تفعيل الدور الريادي للجامعة وحرصًا منها على تحقيق الإستدامة والأهداف الإستراتيجية للدولة المصرية.

واستعرض الدكتور صبحي سلام وكيل كلية الزراعة مقترح إنشاء مركز البصمة الكربونية بالكلية لنشر الوعي بأهميتها داخل المؤسسات الاكاديمية.


ووافق المجلس على مقترح كلية التمريض بتنظيم مبادرة توعوية بعنوان ( صحتك بأيدك ) يتم تنفيذها لجميع الطلاب وتتناول المبادرة عدة محاور وهي مكافحة العدوى – الاسعافات الاولية – مشورة ما قبل الزواج ويتم تنفيذها من قبل فريق متخصص.


كما وافق المجلس علي مشروع البحث المقدم من الدكتور عماد خليل الاستاذ بكلية الآداب بعنوان ( تطوير تدريس التراث في مصر ).


كما وافق المجلس علي مشروع البحث المقدم من الدكتورة سمر رضا صالح المدرس بقسم الكيمياء الحيوية بكلية العلوم بعنوان " دمج العلاج العصبي الإحلالى مع الجسيمات النانونية PLGA لعلاج الزهايمر.
جامعة الإسكندرية تدرس إنشاء مركز تنمية بشرية بالقرى التى تشارك فى تطويرها
جامعة الإسكندرية تدرس إنشاء مركز تنمية بشرية بالقرى التى تشارك فى تطويرها
جامعة الإسكندرية تدرس إنشاء مركز تنمية بشرية بالقرى التى تشارك فى تطويرها
جامعة الإسكندرية تدرس إنشاء مركز تنمية بشرية بالقرى التى تشارك فى تطويرها

أخبار تهمك

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ ساعتين و 31 دقيقة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مستشار الرئيس للصحة يتوقع زيادة عدد الإصابات بكورونا الفترة المقبلة

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق لـ وزير التعليم على انتهاء العام الدراسي بعد امتحانات إبريل

منذ حوالي 16 ساعة

تصريحات زيدان قبل مواجهة تشيلسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

خبير: اللجوء لمحكمة العدل الدولية لحل أزمة سد النهضة غير مجدي لهذا السبب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. براءة الإعلامي تامر أمين من إهانة أهل الصعيد

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 18 ساعة

شوبير يوجه رسالة إلى إدارة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

5 أيام تفصل الأهلي عن استعادة "الجوكر"

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الإعلامية أسماء مصطفى تخضع لجراحة دقيقة لاستئصال ورم خبيث

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك والبنك الأهلي

منذ ساعة

باريس سان جيرمان يعلن مدة إصابة مبابي قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 15 ساعة

زيدان يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

جماهير يوفنتوس تفتح النار على رونالدو

منذ ساعة و 6 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:35 ص

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

عاجل.. براءة الإعلامي تامر أمين من إهانة أهل الصعيد

12:54 م

خبير: اللجوء لمحكمة العدل الدولية لحل أزمة سد النهضة غير مجدي لهذا السبب

08:17 ص

5 أيام تفصل الأهلي عن استعادة "الجوكر"

12:31 م

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

07:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى