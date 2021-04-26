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ألمانيا تسجل 11 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 26/أبريل/2021 - 01:48 م
ألمانيا
ألمانيا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم الاثنين، 11907 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

وبحسب معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، تم تسجيل 60 وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة.

 

وأفادت بيانات المعهد الألماني، بأن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 3.299.325 ملايين، بينها 81624 وفاة.

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