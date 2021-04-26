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الشهيد الــ483.. "الأطباء" تنعى أستاذ متفرغ بقسم جراحة المسالك البولية بطب أسيوط

الإثنين 26/أبريل/2021 - 01:50 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور عبدالمنعم عبدالله الحجاجي، أستاذ متفرغ بقسم جراحة المسالك البولية بطب أسيوط، ورئيس قسم المسالك الأسبق بالجامعة، والذي توفي بمستشفي العزل بالعديسات إثر الإصابة بكوڤيد 19.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيد الدكتور عبدالمنعم عبدالله الحجاجي، الطبيب رقم الــ(483)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.


وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.



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