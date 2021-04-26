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محافظ الغربية لشركات الكهرباء والغاز: لا حفر لأي شارع إلا بتصريح

الإثنين 26/أبريل/2021 - 01:50 م
بوابة الفجر
أيمن يحيي
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أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة هذا العام نفذت أكبر خطة رصف في تاريخها، ولم يتبقى إلا عدد محدد من الشوارع يجب الانتهاء منها في أقرب وقت، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقِدَ صباح اليوم لمراجعة الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف الجارية داخل المحافظة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الدكتور إسلام أبو النجا استشاري أعمال الطرق، ممثلي الشركات الوطنية المسند إليها أعمال الرصف ورؤساء المدن والأحياء.

وخلال الاجتماع،وجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء بالمتابعة اليومية للتأكد من انتهاء أعمال الرصف في مواعيدها المحددة حتى تقوم اللجان الاستشارية من جامعات طنطا والمنوفية والمنصورة بمراجعتها طبقًا للمواصفات الفنية المتفق عليها، كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من المستحقات المالية لمشروعات الرصف قبل انتهاء العام المالي الحالي ٢٠٢١ لاستلام كافة الطرق في مواعيدها.

وشدد محافظ الغربية على شركات (مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الغاز والاتصالات) بعدم حفر أي شارع تم رصفه مهما كانت الأسباب إلا بعد الحصول على تصريح من رئيس الحي أو المدينة.

الجدير بالذكر أنه يتم رصف ٣٤ شارع بمركز طنطا، ٢١ أول طنطا، ٢٩ ثان طنطا، ٦٣ مركز المحلة، ١٢ أول المحلة، ١٢ ثان المحلة، ٤٥ قطور، ٣٩ زفتى، ٢٢ سمنود، ١٦ السنطة، ١٨ بسيون، ٢٧ كفر الزيات بإجمالي ٣٣٨ في الخطط الاستثمارية والإضافية ورد الشي لأصله، بجانب ٢٢٢ شارع في خطة تطوير العشوائيات.

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