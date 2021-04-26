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مفاجأة سارة في الأهلي.. موسيماني يستعيد ورقته الرابحة أمام المصري

الإثنين 26/أبريل/2021 - 01:30 م
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
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يستعد نادي الأهلي لخوض واحدة من مؤجلاته هذا الموسم في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرحل الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي على ملعب برج العرب، مساء غد الثلاثاء، في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري.

وبات محمد شريف جاهزا للدخول في قائمة الفريق الأحمر التي تستعد للقاء المصري، بعد أن تماثل للشفاء بشكل كبير.

وعانى محمد شريف من الإصابة في الشوط الأول أمام إنبي في اللقاء السابق، ليغادر اللقاء بين شوطي المواجهة.

وكان شريف سجل هدفا رائعا في شباك إنبي في المواجهة التي فاز بها الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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