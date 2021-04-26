شريف إكرامي للعرافة : الشيطان ما يقدرش يجيي جمب قرارى .. و رحيلي عن الأهلي كان في الوقت المناسب





أجاب شريف إكرامي حارس مرمى نادي بيراميدز، على سؤال الإعلامية بسمة وهبة: "شيطانك ممكن يكون خدعكم بالرحيل عن نادي الأهلي؟".



ورد شريف إكرامي خلال حواره ببرنامج "العرافة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "المحور": "الشيطان ممكن يضحك عليا، ومحدش يقدر يسيطر على شيطانه بشكل كامل، ولكن في النقطة دي الشيطان مش بييجي ناحية قراري، والقرار برحيلي عن الأهلي كان مناسب في الوقت المناسب".



وأكد حارس مرمى نادي بيراميدز: "شريف إكرامي أشطر من الشيطان في الكورة.. لكن في الحياة ماتش رايح جاي".



https://youtu.be/GI1tW57Lysw