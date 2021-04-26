أسباب إستبعاد أحمد أبو الفتوح من مواجهة البنك الأهلي





إستبعد الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للفريق من قائمة مواجهة البنك الأهلي بسبب الإصابة.





وقال مصدر داخل نادي الزمالك أن إصابة أبو الفتوح بشد في السمانة وهو السبب الذي أدى إلى غيابه عن قائمة الفريق.





هذا ويستعد نادي الزمالك لمواجهة البنك الأهلي اليوم الأثنين على ملعب إستاد القاهرة الدولي لحساب مباريات الدوري المصري الممتاز في التاسعة والنصف مساءًا.





وكان الزمالك قد نجح في الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الأخيرة بهدفين مقابل لا شيء.