توريد 17 ألفا و328 طنا.. محافظ البحيرة يتفقد صوامع تخزين القمح بدمنهور (صور)

قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتفقد أعمال توريد القمح بصومعة تخزين الغلال بزاوية غزال بمركز دمنهور، والمخصصة لتخزين القمح، وتقدر سعتها التخزينية بنحو ٦٠ ألف طن، عبارة عن ١٢ خلية سعة كل منها ٥ آلاف طن.



وأوضح المحافظ أن البحيرة تُعد من أكبر محافظات مصر الزراعية، حيث يتم زراعة ١.٩ مليون فدان منهم ٦٣٧ ألف فدان قمح، من المتوقع أن تنتج ١.٩ مليون طن قمح، لافتًا أنه تم حصاد ٩٠ ألف فدان، وأن إجمالي ما تم توريده لشون وصوامع المحافظة حتى الآن بلغ ١٧٣٢٨ طن قمح محلي.



وشدد على المتابعة المستمرة لأعمال توريد القمح بمدن ومراكز المحافظة للتأكد من جاهزية الشون والصوامع لإستقبال الكميات الموردة، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المزارعين وتذليل العقبات التى تواجههم خلال أعمال التوريد وإستلامهم أثمان المحصول.



كما تابع محافظ البحيرة، أعمال لجنة الإستلام الخاصة بالقمح المشكلة لتحديد درجة النقاوة، كما تفقد أعمال تفريغ القمح وميزان البسكول بالصومعة، وغرفة التحكم الآلي التى توضح سير القمح من بداية دخوله حتى الصرف.



وإلتقى "آمنة" عددًا من الموردين للقمح الذين أشادوا بالجهود المبذولة، وعدم وجود أى عقبات تواجههم فى توريد المحصول وإستلامهم الثمن بحد أقصى خلال ٤٨ ساعة.



كما تابع تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا وأعمال الفرز والإستلام وتحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع وممثلين عن الشركات المسوقة وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.



وشدد على إستمرار أعمال المتابعة والتوريد وجاهزية الشون والصوامع لإستقبال الأقماح من المزارعين، طبقًا لأسعار التوريد وفقًا لدرجة النظافة المحددة، حيث تم تحديد سعر القمح درجة نظافة ٢٢.٥ بقيمة ٧٠٥ جنية مصري ودرجة ٢٣ بقيمة ٧١٥ جنية مصري ودرجة ٢٣.٥ بقيمة ٧٢٥ جنية مصري، لجميع الأصناف المنتجة محليًا على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.



ووجه محافظ البحيرة بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والإلتزام بصرف كافة مستحقاتهم وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام، كما وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.



مؤكدًا على المتابعة المستمرة لموسم حصاد القمح بمدن ومراكز المحافظة وأعمال التوريد للتأكد من جاهزية الشون والصوامع والبالغة ٣١ شونة بطاقة ٢٤٣ ألف طن، بالإضافة لوجود ٦ صوامع تضم ٤٢ خلية وبطاقة تخزينية إجمالية ٢١٠ ألف طن لإستقبال الكميات الموردة.